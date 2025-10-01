Enquêtes criminelles Mon fils est mort à ma place : la bouleversante histoire de Madeleine Sorce (1/2)

Diffusé le 01/10/2025

En attendant de se faire un nom dans le cinéma, Luca Pisciotto, 21 ans, s’était lancé dans une carrière d’influenceur. Sur le réseau social TikTok, ses vidéos de breakdance étaient suivies par 1,6 million d’abonnés. Mais ses rêves de gloire se sont brutalement brisés le 2 février 2022 lorsque le jeune homme est tué de quatre coups de couteau. Une mort d’autant plus cruelle que c’est en venant au secours de sa mère que Luca a perdu la vie. Tout commence en 2019 à Jupille, dans la banlieue de Liège (Belgique). Madeleine Sorce, 44 ans, est une femme comblée. Le bac en poche, son fils Luca est revenu vivre avec elle. Et côté cœur, la mère de famille, divorcée du père de Luca, a retrouvé l’amour en la personne de Pietro Randazzo, un Italien de 14 ans son cadet. Seulement, au fil des mois, les choses se dégradent et au mois d’octobre 2021, Madeleine, lassée de la jalousie maladive de son compagnon et de ses scènes violentes, décide de rompre. Pietro se met alors à épier la famille, s’en prend aux amis de son ex et va jusqu’à pénétrer de force au domicile de Luca et sa mère. Placé en garde à vue, l’homme fait une funeste promesse : "Si je ne peux pas l’avoir, personne ne l’aura ! Je vais la tuer". Cette menace, Pietro Randazzo n’aura pas le temps de la mettre à exécution. Le 2 février 2022, il se rend chez Madeleine et tente de l’étrangler. Comme par miracle, elle réussit à prendre la fuite et à se réfugier dans une maison voisine. À cinq kilomètres de là, Luca ignore tout du drame qui a été évité de peu. Pourtant, il s’inquiète : il travaille dans la même entreprise que Pietro et ce matin-là, l’ex-beau-père ne s’est pas présenté. Pour le jeune homme, c’est louche, d’autant que sa mère est injoignable… Le jeune homme, traversé par un mauvais pressentiment, rentre précipitamment à la maison. Lorsqu’il arrive, Pietro est toujours là, armé de son couteau... Luca venait sauver sa mère et c’est lui qui a été tué : cette scène tragique, que l’on croirait tout droit sortie d’un film, les principaux témoins ont accepté de la raconter devant les caméras d’Enquêtes criminelles. Dans la seconde partie, « Enquêtes criminelles » reviendra sur une autre affaire dans laquelle une victime innocente est tuée. Le 18 avril 2014, à Visé, en Belgique, Benoît et Carole Philippens, banquiers tous les deux, sont abattus en pleine rue. Leur filleul de 9 ans, Esteban, qui les accompagne ce jour-là, est atteint d'une balle dans la tête. Règlement de compte ou vengeance ? L’enquête révèle que le couple avait de nombreux ennemis....