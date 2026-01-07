Enquêtes criminelles Qui a tué la belle-sœur de l’influenceuse Magali Berdah ? (1/2)

Un double crime sanglant, un suspect que tout accable et un procès qui n’aura peut-être jamais lieu. Cela parait inconcevable, et pourtant c’est l’éventualité à laquelle se préparent Melissa, Kim et Julie, les trois filles de Karine Teboul. Cette maman solo de 50 ans et son compagnon, Frédéric Ruberto, 46 ans, ont été sauvagement assassinés dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021 au domicile de ce dernier à Allauch, une petite commune des environs de Marseille (Bouches-du-Rhône). « Bonne nuit, je t’aime, je t’envoie un message demain matin. » Après ce SMS envoyé à l’une de ses filles, Karine ne donnera plus aucun signe de vie. Inquiète, l’aînée de la fratrie se rend à l’adresse où la mère de famille passe tous ses week-ends. Dès qu’elle franchit le seuil de l’appartement, la jeune femme de 23 ans découvre les corps meurtris du couple, grossièrement dissimulés sous un drap. Sidérée, Julie ressort et crie à l’aide. Deux voisins viennent à son secours. L’un d’eux, Alexis Moumdjian, se montre très prévenant à l’égard de la jeune femme traumatisée. Impossible alors d’imaginer que l’homme en train de la réconforter serait en réalité le meurtrier. Seulement, aiguillés par un résident de l’immeuble, les enquêteurs soupçonnent rapidement Alexis Moumdjian. Problème : le suspect va nier les faits envers et contre toutes les preuves accablantes. Mais surtout : il va utiliser sa dépression et invoquer une abolition du discernement pour échapper à un procès. Et jusqu’ici sa stratégie s’est avérée payante : il est sorti de prison et doit se plier à un simple suivi psychiatrique. Un scandale pour les trois filles de Karine Teboul ainsi que pour son frère Stéphane et sa belle-sœur, la célèbre influenceuse Magali Berdah. Aujourd’hui, tous prennent la parole pour réclamer justice et dénoncer les dysfonctionnements d’un système qui laisse en liberté un homme dont la dangerosité a été formellement établie. Dans la deuxième partie de l’émission, Enquêtes Criminelles s’intéressera au meurtre de Sophie Lionnet. Mercredi 20 septembre 2017, à Londres, un Français est arrêté en train de brûler dans son jardin les restes d’un corps humain. Ouissem Medouni vit avec sa compagne Sabrina et les deux enfants de celle-ci. L’autopsie révèle que le corps calciné est celui de Sophie Lionnet, leur nounou. Morte noyée dans la baignoire de la salle de bain du couple, elle a été brûlée dans le barbecue familial. En France, les parents de Sophie ignorent encore tout du calvaire que leur fille a subi avant de mourir.