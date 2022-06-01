Enquêtes criminelles Un corbeau, un amant, et toute une famille qui disparaît à Noël ! (2/2)

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Diffusé le 27/05/2026

C’est un cold case incroyable, digne des meilleurs romans d’Agatha Christie ! La veille de Noël 1972, à Cognac en Charente, une famille disparaît sans laisser la moindre trace. Jacques et Pierrette Méchinaud, ainsi que leurs deux enfants de 7 et 4 ans, quittent des amis, après le réveillon, vers 1 heure du matin. Cette nuit-là, le brouillard est épais, mais la famille n’a que 4 kilomètres à parcourir pour rentrer chez elle. Un trajet court et familier. Ils n’arriveront pourtant jamais à destination. Au matin du 25 décembre, leur voisin Maurice donne l’alerte. Inquiet de ne pas voir la voiture de la famille Méchinaud devant leur maison, il décide d’aller voir ce qu’il se passe. Il possède un jeu de clé et, quand il entre, il trouve la maison vide, le poêle éteint. Tout est intact, les cadeaux sont encore au pied du sapin, le repas de Noël attend dans le réfrigérateur. Tout laisse penser que la famille n’est jamais arrivée à destination. Alors que s’est-il passé ? La famille est-elle partie en vacances sans prévenir ? A-t-elle eu un accident ? L’enquête va écarter ces thèses rapidement, car très vite, un élément vient fissurer le tableau de la famille idéale : Pierrette entretenait une liaison avec Maurice, le voisin. Jacques, le mari, était au courant. Il aurait même proféré des menaces inquiétantes. Le père de famille s’en serait pris à sa femme et ses enfants pour se venger de cette trahison ? Est-il encore vivant ? Un détail intrigue les enquêteurs : malgré d’importantes recherches, ni la voiture, une Simca 1100 couleur grenat, ni les corps des quatre membres de la famille n’ont été retrouvés. Comment cette disparition a-t-elle pu survenir sans qu’il n'y ait ni témoin ni indice ? Plus de 50 ans après les faits, les enquêteurs du pôle cold case de Nanterre ont repris l’enquête. Et une autre thèse voit le jour car un homme intrigue. Celui qui, depuis le début, est au cœur du dossier : Maurice. Le voisin et amant de la mère de famille. Et aussi le premier témoin. D’autant que le nom de cet homme, aujourd’hui âgé de 83 ans, a récemment refait surface grâce à l’intervention d’un corbeau. Un message anonyme, troublant, qui relance les soupçons et pourrait bien faire vaciller sa version des faits. Alors, que s’est-il réellement passé cette nuit-là ? Drame familial ? Disparition volontaire ? Ou intervention d’un tiers ? Maurice dit-il toute la vérité ? À la suite, Enquêtes Criminelles part à Montreux, sur les rives du Lac Léman. Le 24 mars 2022, cinq membres d’une même famille française sont tombés du 7e étage d’un immeuble cossu. Que s’est-il passé ? Auraient-ils été poussés ? Une autre hypothèse apparaît, qui fait froid dans le dos : la mère de famille semblait se préparer au pire depuis des mois. Plus troublant encore, le père de famille, le dernier à tomber, aurait-il, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, « sacrifié » toute sa famille en la jetant du balcon ?