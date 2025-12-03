Enquêtes criminelles Vanessa Melet, 37 ans, disparition inquiétante (2/2)

Depuis le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, 37 ans, a disparu sans laisser de trace. Ce matin-là pourtant, en sortant du domicile de ses parents vers 7h30, elle avait lancé à sa mère « je vais faire un tour, je reviens… » Alors, qu’est-il arrivé à cette conseillère bancaire de Langrune-sur-Mer dans le Calvados ? Pour les parents de la jeune femme, impossible d’envisager une disparition volontaire ou un suicide. Ils sont persuadés qu’un homme est derrière tout cela. Un homme qui aurait profité de sa vulnérabilité pour lui faire du mal. En effet, plusieurs semaines avant sa disparition, Vanessa était revenue vivre chez ses parents en raison d’un sérieux problème de santé : une terrible douleur aux hanches qu’aucun médecin traditionnel ne parvient à guérir. Se déplaçant de plus en plus difficilement, la jolie célibataire délaisse les sites de rencontre pour les forums de santé et se tourne vers des médecines alternatives. Et l’un des soignants qu’elle a consultés intrigue tout particulièrement ses proches. Le médecin dans le collimateur des parents de Vanessa Melet est psychothérapeute, hypnotiseur. Fait troublant : un jour, alors que la jeune femme et sa mère sortent d’un rendez-vous médical, ils aperçoivent l’homme dans sa voiture en train de les observer. Que fait-il ici ? Son cabinet médical est à l’autre bout la ville… Et ce n’est pas tout : pourquoi les relevés téléphoniques de Vanessa indiquent qu’ils ont échangé à quatre reprises la veille de sa disparition ? Pour Enquêtes Criminelles, la mère de Vanessa Melet raconte son combat pour connaître la vérité. Dans la seconde partie de l’émission, Enquêtes Criminelles s’intéressera à une autre disparition mystérieuse. Betting, en Moselle, le 7 mars 2020. Il est 2h30 quand Anthony Muroni est retrouvé grièvement blessé, allongé en plein milieu des voies sur l’autoroute A 4. Il décèdera quelques heures plus tard. Pour les parents du jeune homme, il ne s’agit pas d’un accident, encore moins d’un suicide. Et ils sont persuadés que des personnes très proches d’Anthony savent ce qu’il s’est passé.