Enquêtes criminelles Viols de Mazan : j’ai épousé un monstre (2/2)

Diffusé le 06/11/2024

Mardi 17 septembre 2024. À l’intérieur du tribunal d’Avignon (Vaucluse), une femme d’une soixantaine d’années est acclamée par la foule. Telle une héroïne, une icône, une haie d’honneur lui est même réservée. La scène est étonnante, rarissime dans une enceinte judiciaire. Gisèle Pelicot était encore inconnue du grand public quelques jours plus tôt. Mais l’horreur des viols dont elle a été victime et son courage au moment d’affronter le procès de son bourreau ont propulsé son nom et son visage à la une des médias, et bouleversé la France entière. Car l’homme dans le box des accusés n’est pas n’importe qui : Dominique Pelicot, le mari de Gisèle. Pendant près de dix ans, de juillet 2011 à octobre 2020, Dominique Pelicot aurait invité des hommes à son domicile à l’insu de son épouse. Selon les enquêteurs, Gisèle aurait subi une centaine d’abus sexuels de la part d’inconnus sans se douter de rien. Pour s’assurer qu’elle se prêterait sans sourciller aux jeux pervers de son époux, ce dernier lui administrait de puissants anxiolytiques qu’il écrasait dans son dîner. Comment cet homme au-dessus de tout soupçon, mari aimant et grand-père sympathique, aurait-il pu imaginer et mettre à exécution un stratagème aussi démoniaque ? C’est la découverte de vidéos filmées et soigneusement répertoriées par Dominique Pelicot qui a révélé l’ampleur de l’affaire. Sur les images, 92 viols sont recensés par la police, et autant d’auteurs présumés. 51 d’entre eux ont été formellement identifiés : des hommes de tous âges, de tous milieux sociaux et de toutes professions. Ils sont actuellement jugés aux côtés de Dominique Pelicot devant la cour criminelle du Vaucluse. Parmi ces co-accusés, des cas à part, des « disciples » à qui Dominique Pélicot aurait indiqué la marche à suivre pour droguer à leur tour leurs épouses. Pire encore, l’ombre de Dominique Pelicot plane aussi sur une tentative de viol et un meurtre précédé de viol commis dans les années 1990 en région parisienne. Les victimes travaillaient dans des agences immobilières et auraient été approchées selon un scénario identique. Le mari de Gisèle Pelicot est-il vraiment l’auteur des faits ? Et pourrait-il être impliqué dans d’autres affaires ? À la suite, « Enquêtes criminelles » reviendra sur le terrible incendie qui a failli coûter la vie à Aurélie Mignot le 28 avril 2019 à La Flèche, près du Mans (Sarthe). Transférée à l’hôpital dans un état grave, le corps brûlé à 60 %, la mère de famille s’en sort comme par miracle après quatre mois en soins intensifs. En réalité, il s’agit d’une tentative de meurtre. En effet, le corps d’Aurélie a été aspergé d’essence pendant son sommeil, avant d’être embrasé au chalumeau ! Qui pouvait en vouloir à la mère de famille au point de la brûler vive ? Aurélie ne peut s’empêcher de repenser au comportement plus que troublant de Stéphane, son compagnon, le père de ses enfants. La nuit de l’incendie, il s’est précipité dehors, soi-disant pour appeler les secours, laissant sa compagne et leurs deux fils en proie aux flammes…