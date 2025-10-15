Enquêtes criminelles Youtubeur et tueur ? Affaire Marchal - Charbonnier (2/2)

Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne), le 7 mars 2017. Michel Charbonnier, ancien conseiller municipal, vient chercher son petit-fils Matthew à l’école du village. Seulement, à peine démarré, le véhicule de Michel explose. Le grand père de 64 ans et son petit-fils, qui fête ses 5 ans ce jour-là, sont tués sur le coup. Selon les experts, la voiture aurait été pulvérisée par un engin piégé. Dans cette petite commune de 800 habitants, c’est la stupéfaction. Qui a bien pu s’en prendre au retraité avec des méthodes dignes des règlements de compte entre mafieux ? Le mystère reste entier pendant 7 ans, jusqu’au 28 novembre 2024, lorsque l’ancienne maison de Michel Charbonnier, vendue après le drame, est soufflée en pleine nuit. Une charge explosive, placée dans le salon, cause la mort d’une femme de 31 ans et de graves blessures à son compagnon, âgé de 34 ans. L’enquête va s’intéresser tout particulièrement aux occupants de la maison mitoyenne. Pour Hélène, 73 ans, qui vit avec son fils Simon, 35 ans, les conflits de voisinage sont fréquents. Et puis le profil du fils intrigue : titulaire d’un BTS en électronique, c’est un « MacGyver », un « petit génie » qui partage à ses 135 000 abonnés sur YouTube des tutoriels de bricolage. À en croire certaines vidéos, le jeune homme est tout à fait capable de créer des bombes artisanales… Seulement, en cherchant des preuves au domicile de ces voisins atypiques, les policiers vont faire des découvertes stupéfiantes. Dans la seconde partie, Enquêtes Criminelles s'intéressera à une affaire de voisinage. Le 20 septembre 2006, les sapeurs-pompiers de Berck dans le Pas-de-Calais découvrent Valérie Trouillet et sa fille Harmony tuées dans des conditions particulièrement horribles. Harmony venait de rompre avec son petit ami. Ce dernier aurait-il mal supporté la séparation au point de la tuer, elle et sa mère ? Le jeune homme nie et oriente les enquêteurs vers un voisin chez qui Harmony faisait du baby-sitting...