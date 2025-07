Episodes Épisode 2

Diffusé le 05/09/2017

Sean et Beverly Lincoln, un couple de scénaristes britanniques, sont invités à Hollywood par un producteur de télévision, Merc Lapidus, pour adapter leur série à succès aux États-Unis. Tout semble se présenter pour le mieux, mais une fois sur place, le couple doit faire face à la réalité ... Et comme si cela ne suffisait pas : ils sont forcés de remplacer leur acteur principal par un certain... Matt LeBlanc !