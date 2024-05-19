Escape S1 E1

Vladimir, Hélène, Stéphane et Thomas sont amis depuis leurs études. Aujourd'hui, Vlad et Hélène ont fondé une famille, Vlad et Steph ont ouvert un restaurant et Thomas est en couple avec Céline, serveuse dans ce restaurant. Pour fêter les 35 ans de son mari, Hélène organise un escape game avec la bande. Seule Pauline, la sœur de Vlad, manque à l'appel. Arrivés sur place, ils sont accueillis par Agnès qui leur explique que l'intrigue se déroule à Versailles et qu'ils ont une heure pour libérer une courtisane accusée à tort d'un crime qu'elle n'aurait pas commis. Agnès leur ouvre les portes d'une pièce qui rappelle la Galerie des Glaces et le jeu peut commencer. Mais très vite, ils se rendent compte que quelque chose cloche. Chaque énigme révèle un détail ou un secret sur leur passé et les monte les uns contre les autres. Pire, s'ils ne résolvent pas l'escape game dans le temps imparti, leurs vies pourraient être menacées. Une chose est sûre : ils ne sont pas là par hasard !