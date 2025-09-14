Et si on se rencontrait ? S1 - Best of

Diffusé le 13/06/2022

Comme des millions de Français, ces hommes et ces femmes ont rencontré quelqu'un en ligne, sur les réseaux sociaux, un forum de discussion, une application de rencontres… Depuis des mois, des années parfois, ils entretiennent une vraie relation… Mais est-il possible de tomber amoureux d'une personne à distance ? Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de tout âge ont décidé de franchir le pas, de passer du fantasme à la réalité et de se poser cette question : « Et si on se rencontrait ? ».