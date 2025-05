Et si on se rencontrait ? la nuit au château Vanessa et Thomas

Diffusé le 27/03/2023

Vanessa et Thomas se draguent depuis 3 mois sur les réseaux sociaux et sont déjà très épris l’un de l’autre. Pourtant, ce rapprochement ne plaît pas du tout à la sœur de Thomas : elle leur a interdit de se parler et de se voir.