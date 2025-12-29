État de choc Obésité aux USA : le plus gros pays du monde

Lire la vidéo

Jamais, dans l'histoire des États-Unis, le pays n'a compté autant d'obèses… Ils sont 93 millions, soit près de 40% de la population. Aujourd'hui, il y a plus d'obèses aux États-Unis que d'habitants en France... État de choc vous emmène dans le plus gros pays du monde. Parmi les origines de ce mal : une alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique. À 34 ans, Casey pèse 220 kilos, il est en état d'obésité morbide. Chaque action du quotidien se transforme en véritable épreuve. Pour le jeune homme, maigrir est devenu une question de vie ou de mort. À 40 ans, Alex pèse 135 kilos et a les problèmes de santé d'un sexagénaire. Pour perdre du poids, ce père de famille a choisi une méthode radicale, quitte à s'endetter : la gastrectomie. Pour lutter contre l’obésité des adolescents, la ville de Phoenix a créé un internat d'un nouveau genre : des jeunes filles de 13 à 18 ans y passent 4 mois pour réapprendre à vivre sainement. Si certains font tout pour maigrir, d'autres ont choisi d'accepter leur corps tel qu'il est. Aux États-Unis, on appelle ce mouvement : la « body positivity ».