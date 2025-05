État de choc Prisons américaines : des mamans derrière les barreaux

Aux États-Unis, plus de 200 000 femmes sont emprisonnées. Entre 1980 et 2019, ce nombre a presque été multiplié par 10 ! La plupart de ces femmes sont derrière les barreaux pour des affaires de drogue, de vols ou de fraude. Les autres pour des crimes violents (agressions, meurtres et même attaques à main armée…). Découvrez l’univers méconnu et sidérant des prisons de femmes américaines. Les conditions y sont les mêmes que chez les hommes : la violence est partout, les contacts avec l’extérieur réduits au minimum et en cas de condamnation à la peine capitale, aucun traitement de faveur... à quelques exceptions près. Les autorités américaines font aussi face à un nouveau phénomène : les grossesses en prison. Une réalité qui pose de réelles difficultés tant aux prisonnières qu'à l'administration. Selon la loi pénitentiaire, les jeunes mamans sont obligées d'abandonner leur bébé dans les 24 heures. Sauf dans de très rares cas : à la prison de haute sécurité de l'Indiana, vous pousserez les portes d’une aile spéciale dédiée à l’accueil des détenues et de leurs enfants. Un programme révolutionnaire où les places sont très disputées. Bobby est enceinte de son 4e enfant. Elle a dû placer les 3 premiers et va se battre pour intégrer le « dortoir des tout-petits », une annexe isolée de la prison où une dizaine de prisonnières peuvent vivre leur maternité auprès de leur nouveau-né, encadrées par des médecins et des nounous. Mais tout le monde n’a pas cette chance : Heather attend son 8e enfant. C’est la 3e fois qu’elle va accoucher derrière les barreaux. Pour elle, impossible d’intégrer le dortoir et de garder son enfant. Une course contre-la-montre va s’engager pour trouver qui pourra s’occuper du bébé, avec le risque qu’il soit placé dans une famille d’accueil.