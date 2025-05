État de choc Prisons du Maryland : au cœur de l'univers carcéral le plus dur des USA

Diffusé le 19/11/2024

Dans l'État du Maryland, la justice applique la tolérance zéro auprès de ses habitants. Pourtant à Baltimore, la plus grande ville de l'État, le taux de criminalité est l'un des plus élevés du pays. La politique envers les délinquants y est musclée, à tel point que l'on compte 40 fois plus de condamnés à perpétuité qu'en France ! Parmi ceux qui traquent les criminels sans relâche, le shérif Chuck Jenkins, ultra-conservateur. À bord de son tank militaire, il patrouille dans la ville, armé jusqu'aux dents, pour dissuader quiconque de commettre des actes criminels. Le shérif est également à la tête de la prison municipale de la ville de Frederick. Il a fait de son établissement l'une des prisons les plus sécurisées du pays. Les moindres déplacements des détenus dans la prison sont détectés grâce à un badge de géolocalisation, des caméras sont omniprésentes dans tous les recoins du pénitencier et enfin, les détenus sont cantonnés dans des petits espaces par groupe de 10 maximum. Parmi eux, des criminels dangereux tels que Blake, 33 ans, un ancien chef d'un des gangs très puissants… Pour lui, ce système carcéral aux apparences sans bavure cache des pratiques peu conventionnelles… Violences policières, discrimination, corruption et détention d'immigrés mineurs, vous allez découvrir les limites de ce modèle ultra-conservateur. Toujours dans le Maryland, nous avons poussé les portes de la prison d'état de Jessup : 3 600 détenus. Meurtriers, braqueurs, violeurs : tous sont condamnés à de longues peines. Plongée exceptionnelle dans l'univers carcéral des États-Unis.