État de choc USA : au cœur des prisons de l'extrême

Diffusé le 14/02/2017

Les États-Unis sont le pays qui emprisonne le plus au monde, loin devant la Chine et la Russie. Actuellement, plus de 2 millions de personnes (hommes, femmes et même mineurs) y sont placés en détention. Un chiffre record et, par conséquent, un coût économique considérable pour le pays. Chaque année, l’Amérique dépense plus de 70 milliards d’euros pour ses prisons. En exclusivité, Etat de Choc vous propose une immersion inédite au cœur des prisons américaines. Pendant 6 mois, nos caméras ont suivi le quotidien des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, l’une des plus grandes de l’état de New-York. Rarement des caméras de télévision ont eu un tel accès. Parmi eux, Tammy Lord. Cette mère de 4 enfants purge une peine de 4 ans pour vol. Accroc à l’héroïne, sa vie a basculé en quelques années. Aujourd’hui, elle essaie de se racheter une conduite derrière les barreaux pour sauver sa famille. Alors qu’il était sous l’emprise de la drogue, Michael Chmielewski, 23 ans, a commis un terrible meurtre. Il a assassiné une jeune coiffeuse pour lui voler la caisse de son salon. Son procès n’a pas encore eu lieu et il risque la prison à vie. Depuis sa cellule, il a écrit une lettre aux parents de sa victime pour leur demander pardon. Quant à Mike Turner, il est considéré comme le détenu le plus dangereux de la prison d’Albany. Membre d’un gang, il a tenté à plusieurs reprises de fomenter des mutineries contre les gardiens.