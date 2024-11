Éternelle S1 E3

Diffusé le 18/01/2012

On découvre dans le sang de la jeune femme amnésique une bactérie inconnue dont on ignore les propriétés. Martin, le laborantin, est contaminé et s’enfuit. Un homme étrange se présente à l’hôpital. Il prétend être le père de la jeune inconnue…