Être une femme dans les années 60 : la grande expérience

Pour découvrir le quotidien d’une femme du début des années 60, une femme d’aujourd’hui, avec sa famille, va vivre une grande expérience : elle va retourner dans le passé et vivre, pendant plusieurs jours, avec son mari et ses deux enfants dans un lieu figé dans les années 60. À l’aide d’images d’archives inédites, elle devra se transformer en « parfaite » épouse de l’époque. Comment elle et sa famille vont-elles réagir en découvrant qu’une femme de l’époque devait rester à la maison à cuisiner, nettoyer, laver, pour toute sa famille ? Qu’elle devait être prête à tout pour toujours rester belle et mince ? Qu’elle ne pouvait pas s’habiller comme elle le voulait ? Et surtout, qu’une femme de l’époque devait obéissance à son mari… en toute circonstance ! Une chose est sûre : ce bond de 60 ans en arrière va plonger cette femme et sa famille dans un tout autre monde…