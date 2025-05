Extant S1 E1 - Retour sur Terre

Diffusé le 09/07/2014

Après avoir passé 13 mois dans l'espace en mission solo, l'astronaute Molly Woods tente de reprendre une vie normale auprès de son mari John, un brillant scientifique, et de leur fils Ethan, un petit garçon androïde. Suite à la découverte de la stérilité de Molly, John a créé ce prototype de robot humanisé et cherche maintenant à financer la suite de ses travaux. Alors que son amie et docteur Sam Barton lui fait passer une série de tests à son retour sur Terre, Molly découvre qu'elle est enceinte…