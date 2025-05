Extant S1 E5 - Paranoïa

Diffusé le 06/08/2014

Molly et Ethan sont retrouvés inanimés dans les bois. Tandis que l'humanoïde endommagé est plongé dans le coma, Molly a subi une intervention chirurgicale et toutes les traces de sa grossesse ont disparu. Pour prouver à John qu'elle était réellement enceinte, Molly se tourne vers Sam qui, victime de chantage, nie et évoque son état paranoïaque… Pendant ce temps, les équipes de Yasumoto suivent l'évolution du fœtus prélevé dans le ventre de l'astronaute…