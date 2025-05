Extant S1 E7 - Des machines et des hommes

Lire la vidéo

Diffusé le 20/08/2014

Molly poursuit son enquête et découvre que la propre fille de Sparks était également enceinte lors de la mission spatiale Aruna, ayant entraîné la mort de l'équipage. Gordon Kern retient Kryger prisonnier pour récupérer la vidéo volée de cette mission. Par ailleurs, Ethan reprend l'école et dévoile des progrès surprenants et imprévus…