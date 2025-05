Extant S1 E8 - L'assaut

Diffusé le 20/08/2014

Molly apprend que son bébé est encore en vie et s'allie avec Kryger et Kern pour retrouver l'entité avant qu'elle ne soit déplacée par Sparks et Yasumoto. Inquiet par l'activité indépendante dont fait preuve Ethan, John envisage de ralentir le développement de son enfant androïde, contre l'avis de Julie…