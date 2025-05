Extant S2 E11 - Zugzwang

Diffusé le 25/05/2016

Molly et JD localisent l'ancien collaborateur de John Woods, Nicholas Calderon, dans l'espoir de contrer la menace humanix. De leur côté, Julie et Charlie utilisent Lucy, nommée chef de la sécurité, pour identifier l'autorité supérieure et stopper la fabrication de nouveaux spécimens.