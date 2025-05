Extant S2 E12 - Deux fois Molly

Diffusé le 01/06/2016

Calderon a donné à Molly un virus, détenu dans une amulette, qui permettra la destruction de l'intelligence artificielle et des humanix. À la tête de ces derniers, Lucy détrône l'autorité de Fiona Stanton et met en place un vaste projet de destruction des hybrides et des humains…