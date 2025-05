Extant S2 E8 - Face à face

Diffusé le 18/05/2016

Réfugiés dans le camp des hybrides, Molly et JD font face à une attaque des humanix, qui libèrent le virus mortel. Gravement endommagée, Lucy doit être réparée mais Julie et Charlie estiment qu'il faut entièrement la reprogrammer pour limiter son libre arbitre. Adhu, lui, est profondément atteint par le virus, et Molly commence à en ressentir les effets…