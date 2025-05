Extravagantes Invité : Arnaud Ducret

Diffusé le 30/10/2021

Les Extravagantes entraînent dans leur univers Arnaud Ducret, avec humour et un sens du spectacle inégalé ! Entre chansons et plaisir du jeu, faux cils et feux de la rampe, elles lui proposent un parcours haut en couleur et truffé de surprises.