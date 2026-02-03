Face au doute Entre jumelles

Diffusé le 03/10/2014

Célia a un mari qu'elle aime par-dessus tout, Éric, et une sœur jumelle, Alice. C'est d'ailleurs Alice qui lui a présenté Éric, et ils se sont rapidement mariés. Après de nombreux traitements, le couple a donné naissance à Anna, qui a désormais 2 ans. Un matin, Célia s'apprête à aller voir sa jumelle qui vient d'accoucher de la petite Lou. Tout bascule quand Célia découvre que le bébé a la même tâche de naissance que sa fille alors que cette tâche ne vient pas d'elle mais de son mari…