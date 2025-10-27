Face au doute Le revenant

À quelques semaines de son mariage, Marc Alvares est confronté à une terrible situation… Du jour au lendemain, sa compagne Stéphanie ne veut plus l'épouser. Elle vient de recevoir une lettre, dont elle cache le contenu, qui la bouleverse littéralement. Peu après la réception de cet étrange courrier, Stéphanie annonce à Marc que le mariage n'est plus possible et disparaît sans laisser de traces. Que contenait cette lettre ? Qu'est-ce qui a pu mettre Stéphanie dans un tel état ? Stéphanie est-elle en danger ou est-elle une manipulatrice ? Marc va tout faire pour comprendre ce qui arrive à sa fiancée et découvrir ainsi l'incroyable vérité…