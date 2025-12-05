Face au doute Les pilules bleues

Diffusé le 26/09/2014

Magalie s'apprête à fêter ses 15 ans de mariage avec Jean-Luc. Mais ce jour-là, le coup de téléphone d'un hôpital va faire basculer toutes ses certitudes sur l'homme de sa vie : Jean-Luc est entre la vie et la mort à la suite d'un accident cardiaque… survenu à 200 km de la capitale alors qu'elle l'attendait pour sortir… De plus, alors qu'elle arrive affolée à l'hôpital, on lui apprend que cet accident cardiaque est dû une absorption abusive de pilules bleues, bien connues sous le nom de Viagra.