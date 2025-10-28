Face au doute Un secret trop bien gardé

Lola est une jeune femme de 22 ans confrontée aux soupçons de violence conjugale pesant sur son père et qui ne se doute pas que la vérité est bien plus inavouable encore. Lorsqu'elle rentre en France après plusieurs années à l'étranger, elle a hâte de retrouver ses parents et son petit frère de 15 ans, Kevin. Mais un soir, alors que Lola est absente, la famille semble avoir été victime d'un cambriolage qui a mal tourné : Marie, la mère, aurait été violemment bousculée par les intrus avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital...