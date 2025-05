Face aux éléments S5 E12

Après le passage de l’ouragan Ida, des pluies torrentielles engendrent des inondations dans la ville de New York et dans le New Jersey. Dans le nord de la Californie, une succession de feux de forêts oblige les habitants à prendre la fuite. Dans le grand Nord canadien, un jeune aventurier est confronté à une tempête de neige et aux loups qui rôdent dans la nature.