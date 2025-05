Face aux éléments S3 E2

Diffusé le 24/01/2021

L'ouragan Florence ravage la Caroline du Nord et du Sud. Des vents violents et des pluies torrentielles s'abattent sur la ville de Wilmington. Les secours doivent intervenir rapidement pour aider les habitants coincés chez eux par les inondations.Un surfeur anglais affronte les plus grandes vagues du monde à Nazaré, au Portugal, après avoir subi de grosses blessures deux ans plus tôt.Un séisme de magnitude 7,5 fait trembler tout une ville dans l'Alaska et sème la panique générale.Deux Français font du hors-piste dans les Alpes lorsqu'un des deux est victime d'une avalanche. Son ami doit le retrouver au plus vite pour le sauver.