Face aux éléments S3 E3

Dans la ville de Máti, en Grèce, d'impressionnants feux de forêt font rage. Une femme et son fils se réfugient au port tandis qu'un autre habitant tente de sauver sa maison et reste prisonnier des flammes.En Turquie, un groupe d'amis part faire une randonnée alors qu'une tempête est sur le point de se déchaîner. Après avoir passé une semaine à lutter pour leur vie, les trois jeunes gens sont secourus par l'armée.Au Canada, un cyclone ravage la ville de Gatineau et une averse de grêle surprend les visiteurs d'un zoo dans le Colorado.