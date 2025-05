Face aux éléments S4 E4

Lire la vidéo

Des feux de brousse ravagent la Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie à la veille du Nouvel An, obligeant des familles à évacuer et se mettre à l’abri. Au Kansas, deux chasseurs de tornades attendEnt l’arrivée d’une énorme tornade pour l’approcher le plus possible. Au Royaume-Uni, un homme habitué des explorations de grottes est pris au piège dans un passage étroit qui se remplit d’eau. Aux Philippines, un énorme tremblement de terre sème la panique parmi la population pendant le lundi de Pâques.