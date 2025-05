Face aux éléments S1 E7

Diffusé le 23/05/2017

Dans l'Illinois, une tornade de catégorie 4 dévaste la ville de Fairdale. Au pays de Galles, un pêcheur est porté disparu après avoir été emporté par une vague. En Belgique, un violent orage pendant un festival, met la vie de milliers de personnes en danger. Dans le Maryland, la ville de Baltimore est inondée à cause des pluies diluviennes et voit ses routes se fissurer et s'effondrer.