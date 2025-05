Face aux éléments S4 E3

La ville de Jonesboro dans l’Arkansas est confrontée à une tornade destructrice. En Floride, deux pêcheurs sont surpris par une tempête et doivent affronter une mer déchaînée. Lors d’une promenade sur le lac gelé de Bear Lake dans l’Utah, un jeune homme décide de faire un petit plongeon mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Dans le domaine skiable du Cervin en Italie, un père et sa fille se retrouvent coincés dans un téléphérique à cause de fortes rafales.