Face aux éléments S1 E10

Diffusé le 28/11/2017

Les habitants de Tacloban, aux Philippines, sont confrontés à un typhon le plus puissant enregistré. À Ilulissat, au Groenland, le déplacement d'un glacier provoque des vagues dignes d'un tsunami et met la vie de trois personnes en danger. La ville de Houston au Texas est frappée par des pluies diluviennes qui provoquent une crue rapide et mettent la vie des habitants et des animaux en péril.