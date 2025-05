Face aux éléments S1 E12

Diffusé le 12/12/2017

Un séisme de magnitude 9.1, le plus puissant ayant frappé le Japon, provoque un tsunami et dévaste le pays. Une famille échappe de peu à la mort à la Paroisse Saint Bernard, à la Nouvelle-Orléans, suite à un ouragan de catégorie 5. Un feu de forêt se dirige vers le Comté de Lake, en Californie, et sa progression, très rapide, met en péril les vies de nombreuses personnes. À Corsicana, au Texas, quelqu'un risque sa vie pour sauver un homme alcoolisé des inondations.