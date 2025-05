Face aux éléments S1 E8

Diffusé le 30/05/2017

Au Mexique, un ouragan de catégorie 5 frappe la ville de Manzanillo. À Madagascar, une invasion de criquets survient pendant la saison des pluies et deux mois plus tard, un ouragan inonde le pays. À Bâton-Rouge, en Louisiane, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville et une femme est sauvée de justesse de la noyade. À Dallas, au Texas, une tornade de catégorie 3 est si puissante qu'elle emporte des semi-remorques.