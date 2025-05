Face aux éléments S3 E11

Un gigantesque feu de forêt s'est déclaré en Californie et se propage très rapidement. Les habitants évacuent au plus vite tandis qu'un hélicoptère doit secourir des personnes coincées en haut d'une montagne...Une tornade meurtrière ravage la ville de Joplin dans le Missouri. Certaines personnes s'abritent chez elles, tandis que d'autres trouvent refuge dans une station essence.Un couple relève un défi inédit en Antarctique. Ces deux Australiens veulent entrer dans l'histoire en étant les premiers à faire un vol en wingsuit au-dessus de ce continent glacial.À Dallas, une tempête orageuse sème la panique. De fortes pluies et des vents violents vont détruire une partie de la ville.