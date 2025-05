Face aux éléments S3 E13

À Hawaï, une forte éruption volcanique sème la terreur parmi les habitants. Lave, magma et gaz volcaniques se répandent sur l'île, rendant toute fuite impossible. Au Texas, les résidents d'une maison de retraite ont besoin d'aide pour évacuer les lieux suite à des inondations. Les habitants se mobilisent et font preuve de solidarité face au désastre naturel. Charlie Head se lance le défi incroyable d'être la première personne à faire le tour de l'Angleterre et du pays de Galles sur un paddle. Mais Mère Nature fait irruption lors de son voyage…Sur l'île de Saipan dans l'océan Pacifique occidental, un typhon d'une puissance exceptionnelle fonce sur les habitants. Le vent et la pluie sèment la destruction sur leur passage.