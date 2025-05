Face aux éléments S3 E5

Diffusé le 07/06/2021

Un feu de forêt ravage la Californie et les habitants de la ville de Paradise sont dans l'obligation d'évacuer, mais un homme tente de protéger sa maison des flammes.Une tornade met à mal une petite ville dans l'Arkansas. Une mère de famille et ses enfants se mettent à l'abri pendant que la tempête fait rage.Un père et son fils profitent d'une balade en hors-piste lors de leur week-end de ski. Un trou de neige va prendre au piège le jeune garçon qui ne peut compter que sur l'aide de son père pour s'en sortir. De violents orages ont provoqué la crue de la rivière Cuareim en Uruguay. Une mission de secours aérienne est dépêchée pour venir en aide aux habitants pris au piège par l'eau.