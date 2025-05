Face aux éléments S3 E6

Diffusé le 15/06/2021

Dans l'Indiana, une tornade extrêmement puissante s'apprête à frapper la ville de Henryville et les enseignants et les élèves d'une école se mettent à l'abri.Dans la Cordillère des Andes, une excursion sur l'Aconcagua manque de tourner au drame pour un groupe de randonneurs.Passionné de volcans, Geoff Mackley plonge au cœur des plus actifs au monde pour y faire des photos uniques.