Face aux éléments S3 E7

Diffusé le 15/06/2021

Au Guatemala, le Volcán de Fuego entre en éruption. Fumée, cendres, lave et pierres brûlantes s'abattent sur les villes alentours et les habitants, terrifiés, doivent fuir pour survivre. Dans les Cairngorms, en Écosse, une équipe de sauvetage part pour une mission inhabituelle et périlleuse pour sauver un chien coincé au sommet d'une montagne. Une tornade s'abat dans l'Arkansas. Plusieurs chauffeurs sont coincés sur l'autoroute, à la merci de la force destructrice du tourbillon.Le Norwegian Escape, un bateau de croisière, doit affronter des vents extrêmement puissants. Les passagers sont désarmés tandis que le paquebot est dangereusement incliné.