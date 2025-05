Familles mortelles Épisode 2

À Tarbes, partons faire la connaissance d’une 4e famille : les Fontan ! À l’origine, ils sont tailleurs de pierre depuis 1871… C’est Bernard, le patriarche de la famille qui a ouvert l’activité pompes funèbres il y a une dizaine d’années et, aujourd’hui, dans la dynastie, chacun son rôle ! Lionel, le fils, responsable des lieux, mais aussi artiste marbrier, va avoir la difficile mission de fabriquer un tombeau pour un couple qui prépare en avance ses obsèques. Son œuvre va-t-elle correspondre à leurs souhaits ? Le quotidien des « croque-morts » n’est pas tout à fait comme les autres… Chez les Day-Michel, la petite Louise fait ses devoirs, tandis que Yohan et Marion habillent un cercueil dans le salon. Puis la famille se rendra sur le marché de Bouxurulles : si pour les villageois, l’installation de la petite famille a dû être un tantinet surprenante, le couple a trouvé ici « une deuxième famille ». En Normandie, la Toussaint chez les Peschet c’est un peu comme Noël pour les marchands de jouets, cela s’annonce costaud ! Il faut entretenir et fleurir toutes les tombes ! Alors tout le monde s’y met, employés, grands-parents, filles et proches. Et pendant ce temps-là, en Moselle, les sœurs Vigo Habran devront faire face à une situation totalement inédite…