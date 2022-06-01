Familles royales : secrets et scandales Albert et Charlène de Monaco, un couple dans la tourmente

Après une longue convalescence en Afrique du Sud, Charlène de Monaco a fait son retour dans la Principauté au côté de son mari Albert II de Monaco. Malgré tout, il se murmure que la princesse n’aurait accepté de réapparaître qu’en échange d’un arrangement financier important. Les époux sont la cible de toutes les rumeurs : certains voient dans ces soucis de santé une excuse pour masquer une crise de couple. Alors, après 10 ans de mariage, le couple princier aurait-il frôlé la rupture ? À travers des interviews et des images d’archives méconnues, découvrez le destin du couple le plus intrigant du rocher.