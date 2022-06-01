Familles royales : secrets et scandales Charles III : enfin Roi

La reine Elizabeth II s'est éteinte au terme de 70 ans de règne. Après avoir patienté pendant des décennies, son fils Charles accède enfin au trône. Mais qui est vraiment le nouveau roi d’Angleterre ? Des journalistes people et des spécialistes de la monarchie mais aussi l’animatrice franco-britannique Louise Ekland ou le comédien Guillaume Gallienne nous dévoilent l’histoire méconnue de Charles III, son humour potache, son flegme so british mais aussi son caractère irascible et ses petits caprices de vieux monarque. À 74 ans, est-ce l’heure de la revanche pour Charles III, celui qui a longtemps été le mal-aimé de la monarchie britannique ?