Familles royales : secrets et scandales

Autrefois adulée par son peuple, la monarchie espagnole est aujourd’hui de plus en plus contestée. Felipe VI paye cash les multiples scandales qui ont agité la famille royale ces dernières années, notamment les affaires financières et sexuelles dans lesquelles son père, le roi Juan Carlos, est impliqué. La descente aux enfers de Juan Carlos l’a poussé vers l’abdication en 2014 mais ses frasques et ses malversations financières continuent de faire les gros titres. À 54 ans, le roi Felipe VI sait que la Maison d’Espagne brûle et qu’il est peut-être le dernier roi. Au bras de son épouse, la reine Letizia, il tente donc de redorer le blason de sa famille, de donner l’image d’un roi moderne et d’un père modèle.