Familles royales : secrets et scandales Harry et Meghan : le grand déballage !

Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont abandonné leur rôle de « royals » au service de la Couronne, le couple ne cesse de dénoncer le manque d’attention dont il dit avoir souffert de la part du reste de la famille royale. Les deux frères sont parvenus à mettre leurs différends de côté à la mort de leur grand-mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, mais cette parenthèse n’a pas duré. Début 2023, la polémique et l’attention médiatique ont été relancées avec la publication d’une biographie de Harry par lui-même, « Spare », comprenez « Le suppléant », un titre qui en dit long sur les ressentiments de Harry. Découvrez les coulisses de ce nouvel épisode de la guerre qui semble ne jamais devoir se terminer entre Buckingham et les Sussex.