Fausses couches : la fin d'un tabou ?

Diffusé le 28/08/2024

Chaque année, 23 millions de femmes dans le monde font ce qu’on appelle un « arrêt naturel de grossesse », terme plus connu sous le nom de « fausse couche ». Un nombre en constante évolution qui se heurte à un vrai tabou. En France, une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche - ce qui représente environ 200 000 femmes aux rêves de maternité brisés du moins temporairement. Ces femmes, on les connaît toutes, elles peuvent être une mère, une grand-mère, une sœur, une amie, une collègue... Chacune avec son vécu et son parcours. Elles se sont peut-être tues par honte, culpabilité, pudeur ou tristesse mais elles n’oublient pas. Certaines s’en remettent et d’autres difficilement.