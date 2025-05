Fear itself : les maîtres de la peur S1 E6 - Le réveillon de la fin du monde

Diffusé le 11/01/2012

À son réveil le jour du nouvel an, Helen découvre que la ville a été ravagée après une catastrophe dans une usine chimique et qu'une partie de la population a été transformée en zombies. Peu à peu, les détails de la soirée passée lui reviennent en mémoire. Eddie, son colocataire, espérait la distraire en l'emmenant à la soirée que donnait un certain James, qu'Helen a tout de suite trouvé attirant...