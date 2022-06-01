Filles et fils d'addicts Filles et fils d'addicts

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Diffusé le 28/05/2026

Grandir avec un parent dépendant bouleverse profondément l’équilibre d’une famille. Dans l’ombre de l’alcool, de la drogue ou des jeux d’argent, les enfants deviennent souvent les témoins silencieux d’un quotidien instable. Très tôt, certains apprennent à cacher, protéger, réparer. D’autres prennent des responsabilités qui ne devraient jamais être celles d’un enfant. Dans ce documentaire, la journaliste et réalisatrice Inès Beaugé part à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont grandi avec un parent dépendant. À travers leurs témoignages intimes et puissants, ils racontent ce que signifie vivre dans cet environnement : la peur de rentrer chez soi le soir, la honte face aux amis, le poids du secret, mais aussi la solitude et l’impression d’être différent des autres.